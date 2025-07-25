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Омичам прокомментировали понижение ставки до 18% годовых

Впервые за год Центробанк существенно смягчил денежно-кредитную политику.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 июля, ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Решение связано с более быстрым, чем ожидалось, смягчением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса. Новость прокомментировали в отделении Омск Банка России.

По прогнозам регулятора, при сохранении текущей политики инфляция составит 6−7% в 2025 году и вернется к целевым 4% в 2026-м. Среднее значение ставки до 2026-го ожидается на уровне 18,8−19,6%, в следующем — 12−13%. В пресс-службе уточнили, что очередное заседание по вопросу ставки запланировано на 12 сентября.

Банк России продолжит корректировать денежно-кредитную политику в зависимости от инфляционных показателей и динамики ожиданий аналитиков.

Ранее «КП Омск» сообщила, что прокуратура добилась возврата гражданам 634 млн рублей за полгода.