Омичам прокомментировали понижение ставки до 18% годовых

По прогнозам регулятора, при сохранении текущей политики инфляция составит 6−7% в 2025 году и вернется к целевым 4% в 2026-м. Среднее значение ставки до 2026-го ожидается на уровне 18,8−19,6%, в следующем — 12−13%. В пресс-службе уточнили, что очередное заседание по вопросу ставки запланировано на 12 сентября.