В Омске устанавливают памятник Достоевскому у главного корпуса ОмГУ

В Омске началась установка памятника Фёдору Достоевскому у главного корпуса Омского государственного университета. Скульптуру создал известный омичам автор Виталий Шевченко, чьи работы украшают город, в том числе памятники подвигу медработников в годы Великой Отечественной войны в парке Победы и скульптуры Маяковского и Пушкина на одноимённых улицах.