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В Омске устанавливают памятник Достоевскому у главного корпуса ОмГУ

Торжественное открытие скульптуры состоится в День знаний, 1 сентября.

Источник: Om1 Омск

В Омске началась установка памятника Фёдору Достоевскому у главного корпуса Омского государственного университета. Скульптуру создал известный омичам автор Виталий Шевченко, чьи работы украшают город, в том числе памятники подвигу медработников в годы Великой Отечественной войны в парке Победы и скульптуры Маяковского и Пушкина на одноимённых улицах.

Проект был поддержан губернатором Омской области Виталием Хоценко и меценатом Шамилем Шихмирзаевым. Ожидается, что памятник будет торжественно открыт 1 сентября, в День знаний.