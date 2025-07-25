В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

«В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году», — сказал он на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».