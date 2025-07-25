В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве и по всей России в День крещения Руси соборы и монастыри будут бить в колокола, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
«В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году», — сказал он на пресс-конференции ко Дню крещения Руси в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Звон в праздник стал уже общероссийской акцией, добавил Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.