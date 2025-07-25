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В Петербурге отменили парад ВМФ

В Петербурге отменили посвященные параду ВМФ 27 июля мероприятия.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге 27 июля проводиться не будут, главный Военно-морской парад и салют отменены, сообщил городской комитет по транспорту.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — сообщил комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».