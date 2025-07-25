Самарские учёные разработали точный и быстрый способ диагностики ХОБЛ

Учёные Самарского университета имени Королёва совместно с международной группой разработали новый способ ранней диагностики хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Точность метода превышает 90%.
Технология основана на анализе спектра крови с помощью лазера и наноструктур серебра. Процедура занимает менее часа и позволяет выявлять изменения в составе белков, липидов и углеводов, которые сопровождают воспаления и нарушения в работе лёгких.
Разработка особенно актуальна, поскольку ХОБЛ — третья по смертности болезнь в мире, а существующие методы, такие как спирометрия, не всегда эффективны на ранних стадиях.
Как пояснила доцент Самарского университета Людмила Братченко, лазер выявляет «химические отпечатки» болезни, позволяя быстрее и точнее поставить диагноз.
А ранее студенты Политеха разработали мобильное приложение — математическую игру Brain Blitz.
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