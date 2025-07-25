Жители Бодайбо жалуются на дорогие авиабилеты до Иркутска

В местных пабликах Бодайбо днем 25 июля местные сообщили о резком подорожании цен на авиабилеты до Иркутска у одной из местных авиакомпаний. Сибиряки делятся скриншотами онлайн-кассы и пишут, что цена 29 июля подскочила почти до 50 тысяч рублей в одну сторону за одного пассажира. Однако в другие дни стоимость может уже упасть до 18 тысяч. Проблема дорогих билетов стоит уже не первый год в Бодайбо.
— Жители Бодайбо выражают обеспокоенность высокими ценами на авиабилеты до Иркутска, — рассказывают в правительстве Иркутской области. Так, 30 мая даже была организована встреча местных жителей с Игорем Кобзевым, губернатором Иркутской области.
Правительством подготовлен соответствующий нормативно-правовой акт, регулирующий уровень специального тарифа для определенных категорий местных жителей. Дано поручение предусмотреть финансирование на эти цели при формировании бюджета на 2026 год.
Стоит отметить, что в декабре 2024-го мэр Бодайбо Евгений Юмашев вместе с жителями собрал более трех тысяч подписей с просьбой урегулировать тарифы на пассажирские авиаперевозки по маршруту Бодайбо — Иркутск. Они были отправлены президенту Владимиру Путину.
— Это необходимо для обеспечения доступности авиаперевозок для жителей района, поскольку текущие тарифы существенно увеличивают финансовую нагрузку на пассажиров, вынуждая их отказываться от полетов.