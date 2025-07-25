Жители Бодайбо жалуются на дорогие авиабилеты до Иркутска

В местных пабликах Бодайбо днем 25 июля местные сообщили о резком подорожании цен на авиабилеты до Иркутска у одной из местных авиакомпаний. Сибиряки делятся скриншотами онлайн-кассы и пишут, что цена 29 июля подскочила почти до 50 тысяч рублей в одну сторону за одного пассажира. Однако в другие дни стоимость может уже упасть до 18 тысяч. Проблема дорогих билетов стоит уже не первый год в Бодайбо.