«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за включение горячей воды после гидравлических испытаний

В случае если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342)259−39−98 и на специализированный портал.