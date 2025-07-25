«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за включение горячей воды после гидравлических испытаний

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей, жилищные организации — УК и ТСЖ — отвечают за своевременное подключение горячей воды в квартирах после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения, в первую очередь, нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.
После завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация — УК/ТСЖ — обеспечивает приём теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась. Именно управдом обязан проверить внутридомовые сети и обеспечить их готовность к включению коммунальной услуги.
В случае если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342)259−39−98 и на специализированный портал.
«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате / группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда дело в работах внутри дома, которые ведет жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах отсутствия горячей воды», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Гидравлические испытания 23.07.2025−26.07.2025.
ул. Нижнекамская, 25а;
ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;
ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;
ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;
ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;
ул. Ласьвинская, 110;
ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8 В, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 9, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;
ул. Херсонская, 2;
ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;
ул. 2-я Буровая, 13;
ул. Дунайская, 15, 17, 19.
Гидравлические испытания 28.07.2025−11.08.2025.
ул. Пермская, 2, 3, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60 В, 62, 62 В, 64, 64а, 66, 72;
ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;
ул. С. Клименко, 1, 3, 3а;
ул. Екатерининская, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;
ул. Газеты «Звезда», 20, 24, 24а;
ул. М. Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;
ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;
ул. В. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42 В, 44, 46а;
ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;
ул. Н. Островского, 6, 9, 15, 15а, 20а, 21, 22;
ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;
ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;
ул. Мира, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41/1, 64, 66, 66а, 66б, 66 В, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70 В, 72;
ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;
ул. Космонавта Беляева, 8;
ул. Комбайнеров, 39, 39б;
ул. Н. Баумана 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25 г.
Гидравлические испытания 29.07.2025−12.08.2025.
шоссе Космонавтов, 47, 48;
ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. А. Мильчакова, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 37;
ул. Полевая, 2, 5, 7, 10;
ул. И. Крылова, 15, 15а, 17, 34, 36;
ул. Вильвенская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Связистов, 4, 5;
ул. Г. Овчинникова, 2, 5, 7, 8;
ул. Горняков, 5а, 6, 7;
ул. Н. Гастелло, 5, 6, 7, 10;
ул. Д. Левченко, 11, 13, 17, 21;
ул. Луньевская, 5,
переулок Бершетский, 3, 6;
ул. Г. Котовского, 2а, 4;
переулок Бисерский, 5.
Гидравлические испытания 30.07.2025−13.08.2025.
ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;
ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;
ул. Коминтерна, 17, 25, 30;
ул. В. Белинского, 50, 52;
ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;
Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81;
ул. Ю. Смирнова, 9, 10;
ул. Маршала Жукова, 33;
мкр Новые Ляды.
ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;
ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Береговая, 41, 42;
ул. Сосновая, 6.
Гидравлические испытания 31.07.2025−02.08.2025.
ул. 5-я Каховская, 8а, 8 В, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;
ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;
ул. Батумская, 8, 11;
ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;
ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;
ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;
ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;
ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;
ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 12, 38;
ул. Сокольская, 123;
ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;
ул. Черниговская, 1, 5, 9;
ул. Юнг Прикамья, 10;
ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;
ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;
ул. Туапсинская, 20;
ул. Оханская, 17;
ул. Теплоходная, 14, 14а.
Гидравлические испытания 01.08.2025−15.08.2025.
ул. А. Борчанинова, 15, 62, 85;
шоссе Космонавтов, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;
переулок Баковый, 5;
ул. А. Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115а, 116а, 116б, 116в;
ул. Екатерининская, 133, 135, 141;
ул. А. Луначарского, 94, 96, 103, 105, 122а;
ул. Н. Крисанова, 26, 26а, 26б.