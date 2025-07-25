Капитальный ремонт уфимского арочного моста завершился на 85%

Строительная готовность арочного моста через реку Белую в Уфе достигла 85%. Об этом сообщила глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. В ходе рабочего выезда с заместителем премьер-министра Рустемом Газизовым она проверила ход ремонтных работ на стратегически важном объекте.
По словам руководительницы ведомства, строители завершили сборку основных металлоконструкций и начали спуск пролетного строения на опоры. Уже уложено асфальтовое покрытие на двух третях моста.
Мост с уникальной аркой, построенный в 1956 году, был закрыт в 2017-ом из-за аварийного состояния. В 2021 году для организации временного движения рядом возвели мост-вставку. Капитальный ремонт основного моста начался в 2022-ом.
— Уже в октябре планируется завершить все работы, которые позволят запустить движение по обновленному мосту, — заявила Минакова.
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