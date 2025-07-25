Обнаружена взаимосвязь между типами эмоций и температурой тела человека

В частности, температура кожи на груди особенно сильно менялась при страхе, удивлении и радости, тогда как гнев или отвращения не вызывали подобного термального отклика. Принципиально другие и при этом менее выраженные изменения в температуре кожи психофизиологи зафиксировали и при помощи датчиков на коже плеча, виска и горла. В перспективе, это позволяет использовать подобные замеры для распознавания эмоций в лабораториях и в повседневной жизни людей.