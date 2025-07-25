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Более 2500 студентов Самарской области работают по всей России

Летом 2025 года представители студенческих отрядов из Самарской области разъехались по разным регионам России для сезонной работы.

Летом 2025 года представители студенческих отрядов из Самарской области разъехались по разным регионам России для сезонной работы.

В программу Российских студенческих отрядов (РСО) вошли свыше 2500 человек — студенты и старшеклассники, решившие приобрести практический опыт, поддержать развитие важных сфер экономики и провести каникулы продуктивно.

Чтобы присоединиться к движению, достаточно заполнить заявку на официальном сайте. Узнать больше о проектах и новостях самарских отрядов можно в их сообществе во «ВКонтакте» или через телеграм-канал.

Ранее мы писали, что в Самарские учёные разработали точный и быстрый способ диагностики ХОБЛ.

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