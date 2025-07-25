Более 2500 студентов Самарской области работают по всей России

Летом 2025 года представители студенческих отрядов из Самарской области разъехались по разным регионам России для сезонной работы.
В программу Российских студенческих отрядов (РСО) вошли свыше 2500 человек — студенты и старшеклассники, решившие приобрести практический опыт, поддержать развитие важных сфер экономики и провести каникулы продуктивно.
Чтобы присоединиться к движению, достаточно заполнить заявку на официальном сайте. Узнать больше о проектах и новостях самарских отрядов можно в их сообществе во «ВКонтакте» или через телеграм-канал.
Ранее мы писали, что в Самарские учёные разработали точный и быстрый способ диагностики ХОБЛ.
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