Археологи начали раскопки на самом древнем кладбище Беларуси, где захоронениям по 11000 лет

Археологами на острове посреди озера Селява, расположенного в Минской области, был разбит лагерь. В указанном уникальном месте находятся уникальные памятники. Белорусскими учеными уже не первый год изучается указанный изолированный остров. Так, они смогли установить, что древние люди хоронили здесь своих сородичей на протяжении нескольких тысяч лет. Проведенный анализ ДНК показал, что самому древнему погребению почти 11 000 лет.