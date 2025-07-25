Археологи начали раскопки на самом древнем кладбище Беларуси, где захоронениям по 11000 лет

Ученые начали раскопки на самом древнем кладбище Беларуси, где могилам по 11000 лет. Подробности сообщает Sputnik.by.
Археологами на острове посреди озера Селява, расположенного в Минской области, был разбит лагерь. В указанном уникальном месте находятся уникальные памятники. Белорусскими учеными уже не первый год изучается указанный изолированный остров. Так, они смогли установить, что древние люди хоронили здесь своих сородичей на протяжении нескольких тысяч лет. Проведенный анализ ДНК показал, что самому древнему погребению почти 11 000 лет.
Комплексная экспедиция в 2025 году началась 21 июля. Она будет длиться до 10 августа. Работами руководят научные сотрудники отдела археологии первобытного общества Института истории Александр Вашанов и Мария Ткачева.
— Также мы планируем провести работы на месте самого древнего кладбища на территории Беларуси, где было зафиксировано погребение эпохи мезолита, — акцентировал внимание Александр Вашанов.
Ранее СК сообщил подробности пожара, случившегося в церкви XVIII века в Жабинковском районе: «Здание полностью уничтожено».
Также мы собрали драматичную историю старинного деревянного храма с 500-летней историей, который сгорел в Степанках под Жабинкой 24 июля: «Говорили, что и старая церковь сгорела, а уцелела лишь икона Божией Матери».
Кроме того, НЦЗПД сообщил, что данные 109 000 белорусских клиентов магазинов Mile утекли в сеть.