Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

«Всем известна проблема распространения опасного растения — борщевика Сосновского… Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского», — подчеркнул парламентарий.