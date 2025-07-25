Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
«Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению», — сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Сенатор отметил, что особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений будут определяться региональными нормативными правовыми актами.
«Всем известна проблема распространения опасного растения — борщевика Сосновского… Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского», — подчеркнул парламентарий.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.