Ростовская область вошла в число регионов, которые чаще всего атакуют ВСУ

Ростовская область вошла в число регионов России, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ. Об сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя федерального СК Александра Бастрыкина.
— Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, — прокомментировал Александр Бастрыкин.
По словам главы СК, по фактам обстрелов были возбуждены уголовные дела. Погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.
Напомним, в ночь на 25 июля в ходе очередной атаки БПЛА в Ростовской области загорелась трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка. Также были выбиты стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на ж/д станции в Песчанокопском. По данным властей региона, пострадавших нет. Добавим, прошедшей ночью в донском регионе ликвидировали 23 беспилотника.
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