Два юных зацепера катались на сцепке вагона электрички под Челябинском

На этот раз школьники решили испытать удачу и прокатиться на пассажирском поезде.
Двух зацеперов, ехавших на сцепке электрички «Челябинск — Каменск-Уральский», увидели 20 июля на остановке 2109 км перегона «Тракторстрой — Чурилово». Молодых людей такая опасная выходка, судя по всему совсем не страшила: ребята снимали происходящее на видео.
В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что сотрудники отделения по делам несовершеннолетних зацеперов нашли. Это были двое челябинских школьника. Одному было 12 лет, а другому 10.
Мальчики рассказали, что решились на «подвиг» после просмотра похожих видероликов. Школьники специально вечером доехали до остановки 2109 км, где зацепились за последний вагон электрички. Так они проехали до станции Чурилово.
С родителями и юными экстремалами провели беседы. Законным представителям школьников также придется понести административное наказание за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних».
В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что в 2025 году в регионе поймали уже девять детей, которые катались на крышах вагонов, подножках, или просто зацепившись за выступающие части.