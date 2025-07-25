Новая угроза: как опасная кислота из осадков попадает в кровь и вредит здоровью

— Пока нельзя сказать наверняка, что эта кислота серьезно влияет на работу всех органов организма, но не исключено, что она может негативно сказаться на работе эндокринной и репродуктивной систем. При этом при попадании кислоты в организм ухудшение состояния не происходит резко. И, в отличие от других экотоксикантов, трифторуксусная кислота не может накапливаться в жировых клетках или в органах, а постепенно выводится из организма. Тем не менее зарубежные ученые уже планируют отнести ее к первому классу опасности.