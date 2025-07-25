Ушла из жизни почетный гражданин Самары Валентина Парамонова

В телеграм-канале Иван Новсков сообщил о том, что ушла из жизни Валентина Константиновна Парамонова — Почетный гражданин Самары.
За свой труд Валентина Константиновна была удостоена орденов Ленина, Трудовой Славы III степени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который получила в Кремле из рук Президента России. Кроме того, она награждена медалью «За доблестный труд».
Более 50 лет Парамонова проработала водителем трамвая, преодолев за карьеру около 1,5 миллионов километров — эквивалент 37 кругосветных путешествий.
Она в совершенстве освоила семь типов трамваев и входила в число редких специалистов, которым доверяли водить составы из трёх вагонов.
Прощание пройдет 27 июля в 11:00 по адресу: ул. Дзержинского, 27.