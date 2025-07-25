Ушла из жизни почетный гражданин Самары Валентина Парамонова

За свой труд Валентина Константиновна была удостоена орденов Ленина, Трудовой Славы III степени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который получила в Кремле из рук Президента России. Кроме того, она награждена медалью «За доблестный труд».