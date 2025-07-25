Первый российский аппарат формата 16U вывели на орбиту

Ракета стартовала в 8.54 мск. Через несколько минут она вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» в качестве основной нагрузки и 18 малыми космическими аппаратами, в том числе одним иранским, в качестве попутной. Спутники «Ионосфера» были выведены на орбиту через 1 час 2 минуты 35 секунд после запуска, после этого «Фрегат» приступил к доставке на орбиты попутной нагрузки.