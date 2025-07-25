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Молдову ждет адская жара, до сих была «подготовка»: Оранжевый код охватил еще часть страны — синоптики бьют тревогу

Действие «оранжевого кода метеоопасности» в Молдове расширили.

Источник: Комсомольская правда

Действие «оранжевого кода метеоопасности» в Молдове расширили — теперь он действует еще на несколько центральных районов и охватывает все Левобережье Днестра.

Предупреждение будет активно с 26 по 27 июля. 13:00.

В районах с «желтым кодом метеоопасности» ожидается от +33 до +35 градусов жары, в районах «оранжевого» — от +36 до +39 градусов.

При этом ночью ожидается снижение температуры ниже +20.

На территории Молдовы действуют два кода метеоопасности. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

На территории Молдовы действуют два кода метеоопасности.

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