Молдову ждет адская жара, до сих была «подготовка»: Оранжевый код охватил еще часть страны — синоптики бьют тревогу

Действие «оранжевого кода метеоопасности» в Молдове расширили — теперь он действует еще на несколько центральных районов и охватывает все Левобережье Днестра.
Предупреждение будет активно с 26 по 27 июля. 13:00.
В районах с «желтым кодом метеоопасности» ожидается от +33 до +35 градусов жары, в районах «оранжевого» — от +36 до +39 градусов.
При этом ночью ожидается снижение температуры ниже +20.
На территории Молдовы действуют два кода метеоопасности. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
На территории Молдовы действуют два кода метеоопасности.
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