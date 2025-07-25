В Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался

Согласно информации, в мае 2025 года очевидцы сообщили про плотное задымление в одном из окон в минском многоэтажном доме. В момент тушения пожара в одной из комнат нашли пострадавшего 79-летнего жителя Минска. Его доставили в больницу. Пожар уничтожил имущество в квартире, также оказались закопчены стены комнат.