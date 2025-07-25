В Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно информации, в мае 2025 года очевидцы сообщили про плотное задымление в одном из окон в минском многоэтажном доме. В момент тушения пожара в одной из комнат нашли пострадавшего 79-летнего жителя Минска. Его доставили в больницу. Пожар уничтожил имущество в квартире, также оказались закопчены стены комнат.
Специалист установил, что непосредственной причиной пожара стала розетка, расположенная в шкафу-купе в одной из комнат, которой никто не пользовался — большое переходное сопротивление либо перегрузка по току.
Тем временем СК сообщил подробности пожара, случившегося в церкви XVIII века в Жабинковском районе: «Здание полностью уничтожено».
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
А еще МЧС сказало, что автомобиль с утонувшей женщиной найден в мелиоративном канале под Пинском.