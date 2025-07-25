Создан полимер- «хамелеон», меняющий цвет при контакте с водой и спиртом

В перспективе, фотонные кристаллы можно использовать для хранения, передачи и обработки информации при помощи вспышек света, однако для этого необходимо было научиться управлять их свойствами и структурой. Российские и китайские ученые сделали большой шаг к решению этой задачи, объединив в одном полимере свойства и фотонных кристаллов, и материалов с эффектом памяти, способных запоминать исходную форму и возвращаться к ней после деформации при определенных внешних стимулах.