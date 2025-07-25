В Китае представили человекоподобного робота, который владеет боевыми приемами

Свежая модель Unitree Robotics при этом может стать одной из самых продаваемых, ведь стоимость Unitree R1 составит всего 5900 долларов США — менее 500 тысяч рублей. К примеру, выпущенная ранее модель Unitree G1 стоит 16 тысяч долларов, а робот Optimus, которого разрабатывает американская компания Tesla, будет стоить 20−30 тысяч долларов.