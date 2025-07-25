В Китае представили человекоподобного робота, который владеет боевыми приемами

Китайская компания Unitree Robotics сделала решительный шаг на пути к доминированию на мировом рынке человекоподобных роботов-помощников. 25 июля производитель представил нового робота Unitree R1, который обладает широким набором возможностей и при этом стоит намного дешевле потенциальных конкурентов.
В описании новой модели говорится, что Unitree R1 весит всего 25 килограммов, а 26 продвинутых суставов превращают его в настоящего акробата. В опубликованном компанией видеоролике робот с легкостью делает сальто, ходит на руках, бодро сбегает вниз по травянистому склону и, что самое интересное, демонстрирует приемы восточных единоборств.
Что же касается умственных способностей, то Unitree R1 оснащен продвинутой мультимодальной — способной одновременно обрабатывать информацию разных типов — системой искусственного интеллекта с поддержкой распознавания речи и объектов в поле зрения.
Свежая модель Unitree Robotics при этом может стать одной из самых продаваемых, ведь стоимость Unitree R1 составит всего 5900 долларов США — менее 500 тысяч рублей. К примеру, выпущенная ранее модель Unitree G1 стоит 16 тысяч долларов, а робот Optimus, которого разрабатывает американская компания Tesla, будет стоить 20−30 тысяч долларов.