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Хоккейная «Лада» подпишет контракт с Дяденькиным на один сезон

Тольяттинцы официально получили спортивные права на 25-летнего нападающего.

Источник: МК.RU Самара

Тольяттинцы официально получили спортивные права на 25-летнего нападающего.

«Лада» оформила сделку по Даниле Дяденькину с «Норильском». Он родился в Ярославле и начинал в системе местного «Локомотива». В 2019-м с молодежкой клуба брал Кубок Харламова.

В сезоне 2019−2020 впервые сыграл в ВХЛ за воронежский «Буран». Также был в «Горняке» и «Рязани-ВДВ». После присоединился к команде из Красноярского края. В прошлом розыгрыше Всероссийской хоккейной лиги в 68 матчах набрал 52 очка (26 шайб и 27 ассистов).

«Автозаводцы» подписали с Дяденькиным двустороннее соглашение на сезон.

Недавно писали, что средний возраст состава ХК «Лада» перед стартом сезона составляет почти 25 лет.

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