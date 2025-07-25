Хоккейная «Лада» подпишет контракт с Дяденькиным на один сезон

В сезоне 2019−2020 впервые сыграл в ВХЛ за воронежский «Буран». Также был в «Горняке» и «Рязани-ВДВ». После присоединился к команде из Красноярского края. В прошлом розыгрыше Всероссийской хоккейной лиги в 68 матчах набрал 52 очка (26 шайб и 27 ассистов).