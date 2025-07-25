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С начала лета в Ростовской области утонули двое детей

17 человек утонули в Ростовской области с начала купального сезона.

Источник: Комсомольская правда

С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 17 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Жара заставляет дончан искать прохладу на реках, но зачастую во время отдыха люди забывают о правилах поведения на воде. Напомнить их выходят спасатели, — пишут в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что на этой неделе в ведомстве сообщали о 13 погибших с начала лета. Также в июле сотрудниками МЧС было проведено несколько профилактических рейдов, где специалисты рассказывали отдыхающим о правилах безопасного купания.