С начала лета в Ростовской области утонули двое детей

С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 17 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Жара заставляет дончан искать прохладу на реках, но зачастую во время отдыха люди забывают о правилах поведения на воде. Напомнить их выходят спасатели, — пишут в Telegram-канале ведомства.
Напомним, что на этой неделе в ведомстве сообщали о 13 погибших с начала лета. Также в июле сотрудниками МЧС было проведено несколько профилактических рейдов, где специалисты рассказывали отдыхающим о правилах безопасного купания.