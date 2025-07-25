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«Решил пожарить хлеб на сковороде». В Горках одежда загорелась на восьмилетнем ребенке, когда он подошел к газовой плите

В Горках одежда загорелась на восьмилетнем мальчике, когда он подошел к плите.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Горках одежда загорелась на восьмилетнем мальчике, когда он подошел к плите.

Предварительно удалось установить, что вечером 24 июля восьмилетний мальчик вместе со своим старшим братом остался один — мать с сестрой ненадолго вышли из дома. Пока взрослых не было, братья решили пожарить на сковороде хлеб. Старший включил газовую конфорку, поставил сковороду нагреваться и ненадолго вышел из кухни.

«В этот момент 8-летний подошёл близко к плите, и неожиданно его майка воспламенилась», — сообщили в ведомстве.

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