«Решил пожарить хлеб на сковороде». В Горках одежда загорелась на восьмилетнем ребенке, когда он подошел к газовой плите

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Горках одежда загорелась на восьмилетнем мальчике, когда он подошел к плите.
Предварительно удалось установить, что вечером 24 июля восьмилетний мальчик вместе со своим старшим братом остался один — мать с сестрой ненадолго вышли из дома. Пока взрослых не было, братья решили пожарить на сковороде хлеб. Старший включил газовую конфорку, поставил сковороду нагреваться и ненадолго вышел из кухни.
«В этот момент 8-летний подошёл близко к плите, и неожиданно его майка воспламенилась», — сообщили в ведомстве.
Ребенок с ожогами находится в больнице.
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