«Решил пожарить хлеб на сковороде». В Горках одежда загорелась на восьмилетнем ребенке, когда он подошел к газовой плите

Предварительно удалось установить, что вечером 24 июля восьмилетний мальчик вместе со своим старшим братом остался один — мать с сестрой ненадолго вышли из дома. Пока взрослых не было, братья решили пожарить на сковороде хлеб. Старший включил газовую конфорку, поставил сковороду нагреваться и ненадолго вышел из кухни.