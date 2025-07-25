Красноярцев пригласили обсудить новые нормы городской среды

Администрация Красноярска объявила о старте публичных обсуждений поправок в действующие Правила благоустройства.
Документ предусматривает введение специального раздела, регулирующего использование средств личной мобильности, включая популярнейшие электросамокаты.
Новшества призваны упорядочить эксплуатацию устройств индивидуального транспорта, контролируя услуги прокатных сервисов и предотвращая возможные проблемы с передвижением горожан.
Любой желающий сможет внести свои замечания и рекомендации относительно предлагаемых норм. Срок обсуждения продлится до конца августа текущего года включительно.
Кроме того, с конца июля до середины августа каждый рабочий день администрация устраивает специальную презентационную выставку нового проекта, расположенную на первом этаже здания по улице Парижской Коммуны, дом 25. Здесь горожане смогут детально изучить изменения и задать интересующие вопросы специалистам администрации.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае возбуждены уголовные дела против водителей электросамокатов. Оба электросамоката были изъяты и помещены на специальную стоянку.