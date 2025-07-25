Красноярцев пригласили обсудить новые нормы городской среды

Кроме того, с конца июля до середины августа каждый рабочий день администрация устраивает специальную презентационную выставку нового проекта, расположенную на первом этаже здания по улице Парижской Коммуны, дом 25. Здесь горожане смогут детально изучить изменения и задать интересующие вопросы специалистам администрации.