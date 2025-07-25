Омский Россельхознадзор вернул 10 га сельхозземель в оборот

22 июля омский Россельхознадзора подтвердило возвращение в сельскохозяйственный оборот 10 га земли. Участок в Надеждинском сельском поселении очистили от сорной и древесно-кустарниковой растительности по предписанию ведомства.
Нарушения были выявлены в октябре 2024 года. Тогда проверка оказала, что земля не использовалась по назначению и зарастала. Собственник территории, компания «Экотехнопарк», исправил ситуацию к установленному сроку 20 июля 2025-го.
Начальник отдела земельного надзора Евгений Гоман рассказал, что с 2017 года в регионе ликвидировали более половины из 218 выявленных свалок. Ведомство продолжает системную работу по сохранению плодородных земель.
Ранее «КП Омск» сообщила, что Олеся Кайль еще год останется на должности замминистра труда региона.