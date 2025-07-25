В Татарстане с 1 сентября все школьные чаты переведут в мессенджер Max

Переход осуществляется в соответствии с дорожной картой по переводу коммуникаций, разработанной в рамках платформы «Сферум». Согласно ей, все чаты в Сферуме и VK Мессенджере будут закрыты в ноябре 2025 года, а переход на мессенджер Max будет осуществляться поэтапно до 1 ноября 2025 года.