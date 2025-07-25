Мысли, чувства, ощущения и интуиция: какие типы личности выделял Карл Юнг?

Эти воспоминания оставили неизгладимый след в жизни будущего психиатра, а пережитые тогда эпизоды стали предметом изучения в последующих работах Юнга. Известный эпизод, про который рассказывал Карл, — как он вырезал маленькую деревянную фигурку человека, которую хранил в пенале на чердаке. Когда Густав не справлялся со стрессом, то начинал общаться на тайном языке с необычным другом. Это давало ему психологическое облегчение. Когда он подрос, то обнаружил, что его детские игры очень напоминают ритуалы, связанные с тотемами в местных культах. Тогда Карл выдвинул теорию, что люди склонны к схожим бессознательным ритуалам. Эти домыслы легли в основу будущих юнгианских выводов о символах, психологических архетипах и коллективном бессознательном.