В Ужуре закрыли «комиссионку», которая была нелегальным ломбардом

В городе Ужур Красноярского края прокуратура закрыла комиссионный магазин, который тайно занимался выдачей займов под залог имущества, как обычный ломбард.
Проверка показала, что под видом продажи подержанных вещей, предпринимательница выдавала потребительские кредиты, оформляя их как договоры комиссии.
Клиенты рассказали, что «сдавали» в магазин технику и украшения, получая за это деньги. Затем, через месяц, они выкупали свои вещи обратно, заплатив проценты, как в обычном ломбарде.
Однако магазин не имел лицензии на осуществление кредитной деятельности. Например, один из клиентов получил заем в 18 тысяч рублей под 20% в месяц, и все это было оформлено через комиссионный магазин.
Предпринимательница была оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконное предоставление потребительских кредитов. Деятельность нелегального ломбарда была прекращена. Теперь жители Ужура не смогут воспользоваться услугами «комиссионки», которая обманывала своих клиентов, выдавая займы под видом комиссионной торговли.
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