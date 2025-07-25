В Башкирии с начала года люди более 70 раз встретились с медведями

По данным госкомитета РБ по ЧС, некоторые из них заканчивались агрессивными действиями со стороны зверей, включая нападения на жителей и домашних животных.
Специалисты говорят, что медведи способны появляться не только в лесных массивах, но и вблизи жилых зон. Их привлекает запах еды. Чтобы минимизировать риск столкновения, на природе специалисты советуют и издавать звуки, отпугивающие животное, избегать хранения продуктов питания на открытом воздухе, поскольку сильный запах привлекает внимание диких животных.
При непосредственной встрече с медведем важно не паниковать и сохранять хладнокровие, медленно отходить назад без резких движений. Ни в коем случае нельзя убегать. Медведи очень быстры и легко настигнут человека. Важно держаться лицом к животному, сохраняя зрительный контакт и стараясь выглядеть крупнее.
Особенное внимание следует уделять поведению при обнаружении медвежат — присутствие малышей часто означает близость матери-медведицы, готовой защищать потомство. В таких ситуациях необходимо максимально осторожно удаляться.