В Башкирии с начала года люди более 70 раз встретились с медведями

При непосредственной встрече с медведем важно не паниковать и сохранять хладнокровие, медленно отходить назад без резких движений. Ни в коем случае нельзя убегать. Медведи очень быстры и легко настигнут человека. Важно держаться лицом к животному, сохраняя зрительный контакт и стараясь выглядеть крупнее.