В Перми по факту загрязнения ручья проводится проверка

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии Пермского края организовала проверку по факту попадания сточных вод в ручей Гремячий, впадающий в Каму.
Специалисты отобрали пробы.
В ходе проверки планируется оценить исполнение требований законодательства об охране вод ответственными лицами, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.