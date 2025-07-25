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В Перми по факту загрязнения ручья проводится проверка

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии Пермского края организовала проверку по факту попадания сточных вод в ручей Гремячий, впадающий в Каму.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением Росприроднадзора и Государственной инспекции по экологии Пермского края организовала проверку по факту попадания сточных вод в ручей Гремячий, впадающий в Каму.

Специалисты отобрали пробы.

В ходе проверки планируется оценить исполнение требований законодательства об охране вод ответственными лицами, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.