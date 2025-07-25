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Из-за ремонта инженерных сетей в Уфе ограничат движение на трех улицах

В Уфе перекроют улицы Крупской, Чернышевского и Заки Валиди.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе введут временные ограничения движения транспорта в исторической части города в связи с ремонтом инженерных сетей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

С 28 июля по 4 августа полностью закроют проезд по улице Крупской в направлении Коммунистической, а также частично ограничат движение на Чернышевского. На этих участках будет проводиться замена запорной арматуры в тепловой камере.

Кроме того, с 28 июля по 15 августа одну полосу движения по четной стороне улицы Заки Валиди перекроют в районе дома № 32 для ремонта участка тепломагистрали.

Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.

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