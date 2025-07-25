В Москва-Сити появится парк на высоте 338 метров

Концепцию небоскреба One, который планируют возвести в деловом центре Москва-Сити, вновь пересмотрели. Его высоту уменьшили с 410 до 379,1 метра, однако в обновленном проекте появился парк Sky Garden. Как сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group, озелененная зона площадью 1000 квадратных метров разместится на 85-м этаже. Это будет самый высокий парк в Европе.
One станет первой башней в Москва-Сити с полноценным жилым фондом. В здании будет 1147 квартир общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Всего в 90-этажном небоскребе предусмотрено почти 300 тысяч квадратных метров. Нижние этажи — с пятого по 30-й — займут офисные помещения.
Архитектурную концепцию подготовили главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и креативный директор бюро «Генпро» Дмитрий Сухов. Девелопером выступает компания MR Private.
Башню выполнят в стиле эмо-тек с элементами биофильного дизайна: большим количеством естественного света, вертикальным озеленением и плавными переходами между зонами. Особое внимание уделят вечерней подсветке фасада, которая подчеркнет геометрию здания.
Первоначальный проект One Tower разрабатывался с 2019 года, однако строительство приостановили. После смены собственника в 2023-м проект переработали — вместо 405-метрового утюга появится овальная башня. Несмотря на снижение высоты, One станет самым высоким жилым зданием в Европе, обогнав Neva Towers — 345 метров, в которой в отличие от нового проекта предусмотрены апартаменты, а не квартиры.