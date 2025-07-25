В Москва-Сити появится парк на высоте 338 метров

Концепцию небоскреба One, который планируют возвести в деловом центре Москва-Сити, вновь пересмотрели. Его высоту уменьшили с 410 до 379,1 метра, однако в обновленном проекте появился парк Sky Garden. Как сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group, озелененная зона площадью 1000 квадратных метров разместится на 85-м этаже. Это будет самый высокий парк в Европе.