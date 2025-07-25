Умер заслуженный врач России и Татарстана Фоат Гатин

На 67-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России и Татарстана, главврач санатория «Сосновый бор» Фоат Гатин. Об утрате сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.
Церемония прощания пройдет в субботу, 27 июля, в 10:00 в Казанской государственной медицинской академии по адресу: улица Бутлерова, 36. Похоронят Гатина на Васильевском кладбище в Зеленодольском районе.
Фоат Гатин родился в деревне Новое Кадеево Черемшанского района, окончил КГМИ в 1982 году. Работал в системе здравоохранения, возглавлял Васильевское территориально-медицинское объединение, Республиканскую психиатрическую больницу и кафедру психиатрии Казанской медакадемии. С 2013 года был директором санатория «Сосновый бор».