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Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан

Совфед одобрил закон о выходном пособии для совмещающих две работы граждан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян.

Законом предусматриваются дополнительные гарантии для совмещающих две работы граждан в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Устанавливается, что на общих основаниях предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй (а в отдельных случаях — и третий) месяц со дня увольнения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.