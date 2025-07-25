Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан

Законом предусматриваются дополнительные гарантии для совмещающих две работы граждан в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Устанавливается, что на общих основаниях предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй (а в отдельных случаях — и третий) месяц со дня увольнения.