Магнитная буря обрушится на Землю 27 июля 2025 года — что ждать белорусам. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«В воскресенье, 27 июля ожидаются возмущения и магнитные бури от прихода солнечного протуберанца», — сказано в сообщении.
Согласно данным, в среду, 23 июля, на Солнце был выброшен протуберанец. Так, основная масса вещества достигнет Земли примерно во второй половине воскресенья. Что касается геомагнитного воздействия, то оно окажется от слабого до умеренного. Вероятность магнитных бурь специалисты оценивают в примерно 60%.
«Пик геомагнитных возмущений должен прийтись на середину дня. Полная стабилизация обстановки произойдет в понедельник», — отметили специалисты.
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