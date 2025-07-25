Магнитная буря обрушится на Землю 27 июля 2025 года — что ждать белорусам

Согласно данным, в среду, 23 июля, на Солнце был выброшен протуберанец. Так, основная масса вещества достигнет Земли примерно во второй половине воскресенья. Что касается геомагнитного воздействия, то оно окажется от слабого до умеренного. Вероятность магнитных бурь специалисты оценивают в примерно 60%.