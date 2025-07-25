Тайна авиакомпаний. Назван секретный способ не переплачивать за багаж

«Во время путешествия многие супружеские пары предпочитают взять один большой чемодан вместо двух маленьких, — объясняет aif.ru адвокат Александр Зорин. — А иногда у одного из супругов небольшой перевес багажа, в то время как у другого — недовес. Возникает вопрос: можно ли объединить оба багажа, чтобы не доплачивать за перевес одного. Ответ — да. На рейсах российских авиалиний объединять багаж можно».
Этот вопрос регулируется федеральными авиационными правилами, утвержденными приказом Минтранса, подчеркнул эксперт. Но есть ряд условий.
«Во-первых, пассажиры должны следовать одним рейсом в один пункт назначения или остановки, — добавил Зорин. — Во-вторых, общий вес объединенного багажа не может превышать 30 килограммов, даже если авиакомпания допускает до 20 килограммов на одного пассажира. Но есть и исключения — лучше узнать заранее. Иногда допускается превышение этого суммарного веса на два килограмма, но и это тоже лучше узнать заранее, так как не все компании увеличивают норму объединенного багажа до 32 килограммов. Между тем, понятное дело, если ваш билет с багажным местом 10 килограммов, вы сможете объединить его с чемоданом супруга лишь в пределах 20 килограммов, не больше».
«Хотел бы заметить, что объединить багаж могут не только супруги, но и другие члены семьи, коллеги, друзья, — подчеркнул эксперт. — Это полезно, например, если вы летите куда-то со знакомым, но на этапе регистрации обнаруживаете, что у вас — перевес, а у него, напротив, — недовес. Достаточно сообщить на стойке регистрации, что вы хотите объединить багаж. Но при этом место багажа оформляют на одного, и только он сможет получить его по прилете».