Тайна авиакомпаний. Назван секретный способ не переплачивать за багаж

«Во-первых, пассажиры должны следовать одним рейсом в один пункт назначения или остановки, — добавил Зорин. — Во-вторых, общий вес объединенного багажа не может превышать 30 килограммов, даже если авиакомпания допускает до 20 килограммов на одного пассажира. Но есть и исключения — лучше узнать заранее. Иногда допускается превышение этого суммарного веса на два килограмма, но и это тоже лучше узнать заранее, так как не все компании увеличивают норму объединенного багажа до 32 килограммов. Между тем, понятное дело, если ваш билет с багажным местом 10 килограммов, вы сможете объединить его с чемоданом супруга лишь в пределах 20 килограммов, не больше».