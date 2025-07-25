Экс-глава крымского «Черноморнефтегаза» арестован по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу бывшего руководителя «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма. Согласно официальной информации, распространённой пресс-службой столичных судов общей юрисдикции, мера пресечения была избрана по ходатайству следствия в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение предъявлено по статье УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Срок содержания под стражей определён на два месяца. Суд не удовлетворил просьбу защиты о применении к обвиняемому более мягкой меры, не связанной с изоляцией от общества. Следственные органы настаивали на аресте, ссылаясь на обстоятельства дела и возможные риски в случае освобождения подозреваемого.
Сергей Бейм занимал пост гендиректора «Черноморнефтегаза» в 2014—2015 годах, а с 2006 по 2010 год был депутатом крымского парламента. После ухода из государственной компании он сосредоточился на бизнесе: Бейм — совладелец многопрофильной крымской группы компаний «ТЭС». В её структуру входят автозаправочная сеть, логистическая инфраструктура по перевозке и хранению топлива, производственные мощности по выпуску ёмкостей и резервуаров для нужд топливной, химической и сельскохозяйственной отраслей, а также направления в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Выручка компании «ТЭС» по итогам прошлого года составила 18 миллиардов рублей при чистой прибыли в размере 130 миллионов рублей.
Фигурантом уголовного дела стала также Мария Пяткова, возглавляющая крымскую компанию «Аврора», зарегистрированную по тому же адресу, что и головной офис «ТЭС». Эта фирма также связана с деятельностью топливной группы.
Ранее, в августе 2015 года, Сергей Бейм уже привлекал внимание властей: тогда он был временно отстранён от руководства «Черноморнефтегазом» по решению главы Крыма Сергея Аксёнова. Основанием для отстранения стали выявленные в ходе проверки нарушения, включая отсутствие регламентов по учёту газа. Кроме того, в июле 2021 года Бейм оказался участником ДТП на трассе Симферополь — Евпатория, которое завершилось гибелью женщины.
Таким образом, Сергей Бейм сейчас оказался в центре громкого уголовного дела, которое связано с подозрениями в мошеннических действиях на значительные суммы и затрагивает не только его личную деятельность, но и бизнес-структуры, находящиеся под его контролем.