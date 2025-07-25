Экс-глава крымского «Черноморнефтегаза» арестован по делу о мошенничестве

Сергей Бейм занимал пост гендиректора «Черноморнефтегаза» в 2014—2015 годах, а с 2006 по 2010 год был депутатом крымского парламента. После ухода из государственной компании он сосредоточился на бизнесе: Бейм — совладелец многопрофильной крымской группы компаний «ТЭС». В её структуру входят автозаправочная сеть, логистическая инфраструктура по перевозке и хранению топлива, производственные мощности по выпуску ёмкостей и резервуаров для нужд топливной, химической и сельскохозяйственной отраслей, а также направления в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.