Совфед одобрил закон о юридической помощи студентам-сиротам

Законом предоставляется право на бесплатную юрпомощь лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, основным профессиональным образовательным программам или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.