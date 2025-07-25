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Совфед одобрил закон о юридической помощи студентам-сиротам

Совфед одобрил закон о юридической помощи студентам-сиротам от 18 до 23 лет.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий право на юридическую помощь студентам от 18 до 23 лет, у которых в течение обучения умерли оба родителя.

Законом предоставляется право на бесплатную юрпомощь лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, основным профессиональным образовательным программам или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.