СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах.
«Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности», — сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева.
Сенатор уточнила, что соответствие образовательной программы высшего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования будет определяться работодателем.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.