СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах

«Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности», — сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева.