В Самарском океанариуме появились три белоперые акулы из Шри-Ланки

В Самарский океанариум недавно прибыло пополнение: к шести уже живущим здесь акулам присоединились три белоперые рифовые акулы, а на следующей неделе ожидается ещё четыре черноперые.
Все малыши младше года, чувствуют себя отлично и демонстрируют хороший аппетит. Пока их кормят мелкими кальмарами и рыбой путассу.
Белоперые и черноперые рифовые акулы обитают в Индо-Тихоокеанских водах и легко различаются по характерным отметинам. Белоперые акулы заметны благодаря белой окантовке на верхней части спинного и хвостового плавников.
Взрослые особи обоих видов достигают в среднем 1,5 метра в длину, а новички, прибывшие в Самару, имеют размер около 80−90 сантиметров.
Белоперые рифовые акулы относятся к охраняемым видам: их численность сильно снизилась из-за чрезмерного вылова и разрушения естественных местообитаний. Несмотря на схожие размеры, эти два вида заметно отличаются.
Благодаря этим различиям наблюдать за поведением обеих разновидностей в одном аквариуме особенно интересно.
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