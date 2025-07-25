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В Самарском океанариуме появились три белоперые акулы из Шри-Ланки

В Самарский океанариум недавно прибыло пополнение: к шести уже живущим здесь акулам присоединились три белоперые рифовые акулы, а на следующей неделе ожидается ещё четыре черноперые.

В Самарский океанариум недавно прибыло пополнение: к шести уже живущим здесь акулам присоединились три белоперые рифовые акулы, а на следующей неделе ожидается ещё четыре черноперые.

Все малыши младше года, чувствуют себя отлично и демонстрируют хороший аппетит. Пока их кормят мелкими кальмарами и рыбой путассу.

Белоперые и черноперые рифовые акулы обитают в Индо-Тихоокеанских водах и легко различаются по характерным отметинам. Белоперые акулы заметны благодаря белой окантовке на верхней части спинного и хвостового плавников.

Взрослые особи обоих видов достигают в среднем 1,5 метра в длину, а новички, прибывшие в Самару, имеют размер около 80−90 сантиметров.

Белоперые рифовые акулы относятся к охраняемым видам: их численность сильно снизилась из-за чрезмерного вылова и разрушения естественных местообитаний. Несмотря на схожие размеры, эти два вида заметно отличаются.

Благодаря этим различиям наблюдать за поведением обеих разновидностей в одном аквариуме особенно интересно.

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