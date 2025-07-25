«Сказали, что у них я уже шестой человек оттуда». Санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления

Санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сети минчане активно критиковали ресторан Marumi, расположенный на проспекте Независимости, 18. В частности, отзывы были связаны с жалобами на температуру, тошноту и диарею после посещения заведения.
Одна из минчанок написала, что была в ресторане в пятницу, 18 июля, и ей все понравилось. Однако в субботу у нее началось отравление.
— Лежу в больнице, тут сказали, я уже шестой человек из «Маруми» с отравлением за последнее время, — написала жительница Минска.
Пользователи сети соглашались с отзывом и добавляли свои комментарии. С отравлением после посещения заведения оказалась также пара. Они называли температуру под 40 градусов и соответствующие симптомы.
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что после обращения минчан на качество питания, специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели оценку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на указанном объекте общественного питания.
«Его деятельность приостановлена с 21 июля из-за выявленных нарушений», — отметили в организации.
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