Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сказали, что у них я уже шестой человек оттуда». Санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления

Санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В сети минчане активно критиковали ресторан Marumi, расположенный на проспекте Независимости, 18. В частности, отзывы были связаны с жалобами на температуру, тошноту и диарею после посещения заведения.

Одна из минчанок написала, что была в ресторане в пятницу, 18 июля, и ей все понравилось. Однако в субботу у нее началось отравление.

— Лежу в больнице, тут сказали, я уже шестой человек из «Маруми» с отравлением за последнее время, — написала жительница Минска.

Пользователи сети соглашались с отзывом и добавляли свои комментарии. С отравлением после посещения заведения оказалась также пара. Они называли температуру под 40 градусов и соответствующие симптомы.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что после обращения минчан на качество питания, специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели оценку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на указанном объекте общественного питания.

«Его деятельность приостановлена с 21 июля из-за выявленных нарушений», — отметили в организации.

Ранее санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном из магазинов Минска.

Тем временем белорус показал в TikTok боровики, которые прямо сейчас растут в парках Минска: «Мы находимся в центре города».

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.