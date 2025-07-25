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В Омской области клещи покусали свыше четырёх тысяч человек

С начала сезона зафиксированы восемь случаев заражения опасными инфекциями.

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на 24 июля 2025 года за медицинской помощью обратились 4015 жителей региона, в том числе 1290 детей. Этот показатель находится на уровне средних многолетних значений.

Уже исследовано 97% клещей, доставленных в лаборатории. Выявлено, что 9,2% из них заражены возбудителем боррелиоза, 2,2% — вирусом клещевого энцефалита, 0,9% — эрлихиозом, а 1,1% — анаплазмозом.

Напомним, с начала сезона зарегистрированы восемь случаев заражения: у четырёх человек подтвердился диагноз «клещевой энцефалит», у четырёх — «клещевой боррелиоз».