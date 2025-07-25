В Омской области клещи покусали свыше четырёх тысяч человек

В Омской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на 24 июля 2025 года за медицинской помощью обратились 4015 жителей региона, в том числе 1290 детей. Этот показатель находится на уровне средних многолетних значений.