В Омской области клещи покусали свыше четырёх тысяч человек

В Омской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на 24 июля 2025 года за медицинской помощью обратились 4015 жителей региона, в том числе 1290 детей. Этот показатель находится на уровне средних многолетних значений.
Уже исследовано 97% клещей, доставленных в лаборатории. Выявлено, что 9,2% из них заражены возбудителем боррелиоза, 2,2% — вирусом клещевого энцефалита, 0,9% — эрлихиозом, а 1,1% — анаплазмозом.
Напомним, с начала сезона зарегистрированы восемь случаев заражения: у четырёх человек подтвердился диагноз «клещевой энцефалит», у четырёх — «клещевой боррелиоз».