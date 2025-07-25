Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с подтоплениями

25 июля мэр Омска Сергей Шелест побывал в Немецком поселке, жители которого жалуются на подтопления. «Здесь обострилась ситуация с грунтовыми водами — их уровень нынешним летом в целом выше нормы по всему городу», — поделился градоначальник. Он пояснил, что работы по решению проблемы ведутся комплексно.
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства очищает ливневую систему на улице 22 Декабря. На улице Дунаевского будем обустраивать 320 метров ливневой канализации: часть в лотковом исполнении, часть с использованием трубы», — рассказал Сергей Шелест.
Те дома в Старом Кировске, которые подверглись подтоплению, будет обследовать специальная окружная комиссия. Если возникнет необходимость, местным жителям предоставят технику для откачки воды.