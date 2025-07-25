Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с подтоплениями

25 июля мэр Омска Сергей Шелест побывал в Немецком поселке, жители которого жалуются на подтопления. «Здесь обострилась ситуация с грунтовыми водами — их уровень нынешним летом в целом выше нормы по всему городу», — поделился градоначальник. Он пояснил, что работы по решению проблемы ведутся комплексно.