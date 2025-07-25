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В порту Таганрога выявили нарушения при перевозке опасных грузов

Одну из компаний наказали за нарушения при перевозке опасных грузов в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В порту Таганрога обнаружили опасные грузы, которые перевозили с нарушением условий выданной лицензии. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Нарушителем оказалась компания ООО «Азовпортофлот». Руководителю компании внесли представление. Все выявленные недочеты уже устранили. Должностные лица понесли дисциплинарную ответственность.

Также прокуратура инициировала административное дело против юридического лица по административной статье (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

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