Ремонт мостов через Шудью и Саву планируется завершить раньше срока

Дополнительное финансирование объекты в Красновишерском и Куединском округах получат за счет перераспределения средств бюджета. В общей сложности на ремонт мостов через Шудью и Саву будет направлено более 123 млн рублей.
Мост через Шудью длиной 19,2 м в селе Верх-Язьва Красновишерского округа находился в предаварийном состоянии. Сейчас ремонт на нем выполнен на 32%. Чуть выше — 37% — готовность моста через Саву в Куединском округе. Мост длиной 34 метра был построен в 1976 году, в последний раз он ремонтировался в 2003-м.
На 2026 год запланирован ремонт еще двух мостов — через реку Кува в Кудымкаре и через Сылву в Кишертском округе.