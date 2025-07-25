Ремонт мостов через Шудью и Саву планируется завершить раньше срока

Мост через Шудью длиной 19,2 м в селе Верх-Язьва Красновишерского округа находился в предаварийном состоянии. Сейчас ремонт на нем выполнен на 32%. Чуть выше — 37% — готовность моста через Саву в Куединском округе. Мост длиной 34 метра был построен в 1976 году, в последний раз он ремонтировался в 2003-м.