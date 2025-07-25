На станциях метро в Петербурге из-за жары вновь начали раздавать бесплатную воду

Питьевую воду, в частности, можно получить на станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская» и «Маяковская», уточнили в пресс-службе подземки.
В Петербургском метрополитене также отметили, что постоянно мониторят показатели температуры и при необходимости корректируют список станций.
«Ъ-СПб» сообщал, что бесплатная раздача питьевой воды из-за жары на станциях метро в Петербурге также была организована накануне, 24 июля.