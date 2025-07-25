Ростовские таможенники обнаружили 5 тонн незадекларированного топлива

В ростовском пункте пропуска Речного порта на турецком теплоходе нашли 5 тонн незаконно привезенного топлива. Судно прибыло из порта Бандырма. Об этом сообщает Южное таможенное управление.
— В ходе проведения таможенного контроля сотрудники Ростовской таможни выявили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком, — заявили в ведомстве.
По факту недекларирования товаров в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.