Врач назвала простой способ быстрее заснуть

Тем не менее, врач предупредила, что при неправильном применении такой метод может навредить. Например, длительное прослушивание белого шума ночью ведет к нарушению работы слуховой коры головного мозга и снижает способность различать звуки. Есть риск и формирования зависимости — особенно у детей. В таких случаях человек может испытывать трудности с засыпанием без фонового звука.