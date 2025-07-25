Врач назвала простой способ быстрее заснуть

По словам специалиста, основной механизм действия белого шума заключается в маскировке посторонних раздражающих звуков — среди которых, например, лай собак, уличные гудки или резкие хлопки. Аудиофон создает стабильный звук и, согласно ряду исследований, ускоряет засыпание, снижает количество ночных пробуждений и повышает общее качество сна.
У детей белый шум может оказывать дополнительное положительное влияние: снижает болевые ощущения, нормализует сердцебиение и дыхание, а у младенцев даже способствует набору веса. Также он может быть полезен детям с синдромом дефицита внимания.
Тем не менее, врач предупредила, что при неправильном применении такой метод может навредить. Например, длительное прослушивание белого шума ночью ведет к нарушению работы слуховой коры головного мозга и снижает способность различать звуки. Есть риск и формирования зависимости — особенно у детей. В таких случаях человек может испытывать трудности с засыпанием без фонового звука.
Чтобы снизить риски, Лепилова рекомендует включать белый шум дозированно, только при проблемах с засыпанием или необходимости сосредоточиться. Устройство для генерации белого шума должно находиться на расстоянии не менее двух метров от головы, а уровень громкости — не превышать обычный шепот.