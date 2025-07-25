У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости

Суд во Владивостоке удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы семьи бывшего мэра города Владимира Николаева. Речь идет о 821 объекте недвижимости и более чем 590 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья.