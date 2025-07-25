У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости

Суд во Владивостоке удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы семьи бывшего мэра города Владимира Николаева. Речь идет о 821 объекте недвижимости и более чем 590 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья.
Генеральная прокуратура подала иск к экс-мэру, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, их матери и ряду подконтрольных им компаний. По версии ведомства, имущество семьи было получено с нарушением антикоррупционного законодательства.
Среди имущества, перешедшего в собственность государства:
Санаторий «Амурский залив», расположенный на территории более 11 гектаров;
Крупный апарт-отель «Магнум», включающий 322 квартиры, 269 машино-мест и 23 офиса;
А также 12 земельных участков (общей площадью почти 25 гектаров), 12 зданий и 32 нежилых помещения.
Решение суда подлежит немедленному исполнению.