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У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости

Суд признал имущество семьи экс-мэра Владивостока Николаева полученным коррупционным путем. В доход государства обращены сотни зданий и земельных участков, в том числе санаторий и апарт-отель, а также более полумиллиарда рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд во Владивостоке удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы семьи бывшего мэра города Владимира Николаева. Речь идет о 821 объекте недвижимости и более чем 590 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья.

Генеральная прокуратура подала иск к экс-мэру, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, их матери и ряду подконтрольных им компаний. По версии ведомства, имущество семьи было получено с нарушением антикоррупционного законодательства.

Среди имущества, перешедшего в собственность государства:

Санаторий «Амурский залив», расположенный на территории более 11 гектаров;

Крупный апарт-отель «Магнум», включающий 322 квартиры, 269 машино-мест и 23 офиса;

А также 12 земельных участков (общей площадью почти 25 гектаров), 12 зданий и 32 нежилых помещения.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.